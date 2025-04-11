dmitrijaverin085 » 11 апр 2025, 07:44

Здравствуйте, можете мне сказать, какие преимущества имеют зарядные станции для электромобилей от производителя? Как выбрать подходящую для своего электромобиля? Есть компании которые не только их продают, но и смогут грамотно проконсультировать?