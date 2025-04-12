Что учитывать при покупке моторных масел для спецтехники
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Что учитывать при покупке моторных масел для спецтехники
Что учитывать при покупке моторных масел для спецтехники, чтобы не нарваться на подделку? Машины на стройке требуют надёжного обслуживания, экономить на масле не хочется.
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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