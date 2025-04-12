Что учитывать при покупке моторных масел для спецтехники

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Что учитывать при покупке моторных масел для спецтехники

Новое сообщение Dima » 12 апр 2025, 18:23

Что учитывать при покупке моторных масел для спецтехники, чтобы не нарваться на подделку? Машины на стройке требуют надёжного обслуживания, экономить на масле не хочется.


Dima
Фанат
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Laiving и гости: 12

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group