dmitrijaverin085 » 17 апр 2025, 05:16

Существуют ли ограничения по минимальной партии товара при покупке резинотехнических изделий от производителя? Продажа резинотехнических изделий у какой компании выгодная и надо чтобы доставка работала быстро. Можете помочь сориентироваться?