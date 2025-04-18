dmitrijaverin085 » 18 апр 2025, 18:37

Что включает в себя диагностика автомобиля перед проведением ремонта или технического обслуживания? Ремонт, ТО и диагностика BMW и MINI у какого автосервиса качественная? Гарантии мне смогут предоставить?