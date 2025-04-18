Ремонт, ТО и диагностика BMW и MINI

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Ремонт, ТО и диагностика BMW и MINI

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 18 апр 2025, 18:37

Что включает в себя диагностика автомобиля перед проведением ремонта или технического обслуживания? Ремонт, ТО и диагностика BMW и MINI у какого автосервиса качественная? Гарантии мне смогут предоставить?


dmitrijaverin085
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Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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