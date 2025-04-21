Насколько надёжно работают международные морские перевозки, если везти груз из Азии?

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Насколько надёжно работают международные морские перевозки, если везти груз из Азии?

Новое сообщение Калугин » 21 апр 2025, 10:40

Насколько надёжно работают международные морские перевозки, если везти груз из Азии? Есть контракт с фабрикой, но раньше возили только авто — теперь вот ищем логистику по морю, чтобы не попасть на задержки.


Калугин
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Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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