Насколько надёжно работают международные морские перевозки, если везти груз из Азии?
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Насколько надёжно работают международные морские перевозки, если везти груз из Азии?
Насколько надёжно работают международные морские перевозки, если везти груз из Азии? Есть контракт с фабрикой, но раньше возили только авто — теперь вот ищем логистику по морю, чтобы не попасть на задержки.
- Калугин
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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