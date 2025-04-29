Установка зарядных станций для электромобилей

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Установка зарядных станций для электромобилей

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 29 апр 2025, 20:34

У меня есть сеть автозаправочных станций, планирую купить еще и зарядные станции для электромобилей. Так сказать чтобы сервис на высоком уровне был. Можете сказать пожалуйста, где их лучше всего заказывать?


dmitrijaverin085
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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