dmitrijaverin085 » 29 апр 2025, 20:34

У меня есть сеть автозаправочных станций, планирую купить еще и зарядные станции для электромобилей. Так сказать чтобы сервис на высоком уровне был. Можете сказать пожалуйста, где их лучше всего заказывать?