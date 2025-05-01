Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?

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Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?

Новое сообщение Osvald » 01 май 2025, 16:31

Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО? Купил проверенное моторное масло — машина работает тише, расход не вырос.


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Re: Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?

Новое сообщение stepanben » 01 май 2025, 22:05

Главное не перепутай с подсолнечным. Бери по допуску, не по этикетке с машинкой. И не верь “акциям” — палёнки много.
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Re: Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?

Новое сообщение bodrovgerman » 01 май 2025, 23:30

Загорелась лампочка на панели — ну я по классике: в багажник, а масла-то нет. Понял, что пора срочно брать. Через https://oil-mart.ru нашёл нужное — и бренд проверенный, и цена норм. Оформили за минуту, доставили прям на следующий день. Не разбавленное, не подделка — видно по упаковке и по работе движка. Теперь только тут беру — не вижу смысла переплачивать в автомагазинах.
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