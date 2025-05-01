Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?
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Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?
Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО? Купил проверенное моторное масло — машина работает тише, расход не вырос.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?
Главное не перепутай с подсолнечным. Бери по допуску, не по этикетке с машинкой. И не верь “акциям” — палёнки много.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Что лучше залить в двигатель, чтобы не париться до следующего ТО?
Загорелась лампочка на панели — ну я по классике: в багажник, а масла-то нет. Понял, что пора срочно брать. Через https://oil-mart.ru нашёл нужное — и бренд проверенный, и цена норм. Оформили за минуту, доставили прям на следующий день. Не разбавленное, не подделка — видно по упаковке и по работе движка. Теперь только тут беру — не вижу смысла переплачивать в автомагазинах.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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