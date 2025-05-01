Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая
Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая, если хочется сэкономить, но надёжно? Я рискнул — заказал с доставкой под ключ, вышло дешевле и без подвоха.
- Dertert
- Читатель
-
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
-
Re: Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая
Китайцы сейчас шустрые, но с доставкой танцы. Без знакомого брокера можно зависнуть на таможне, как чемодан без ручки.
- stepanben
- Фанат
-
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
-
Re: Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая
Искал надёжный вариант машины, но с нашими ценами — это какой-то цирк. Узнал, что сейчас выгодно брать из Китая. Вышел на https://chinaautotrd.ru — проконсультировали подробно, объяснили про пошлины, логистику, модели. Выбрал кроссовер, оформили всё под ключ. Через пару недель получил чистую, новую машину с ПТС. Всё официально и без подводных камней.
- bodrovgerman
- Писатель
-
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5