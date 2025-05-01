Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая

Новое сообщение Dertert » 01 май 2025, 16:36

Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая, если хочется сэкономить, но надёжно? Я рискнул — заказал с доставкой под ключ, вышло дешевле и без подвоха.


Dertert
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
Вернуться к началу

Re: Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая

Новое сообщение stepanben » 01 май 2025, 22:07

Китайцы сейчас шустрые, но с доставкой танцы. Без знакомого брокера можно зависнуть на таможне, как чемодан без ручки.
stepanben
Фанат
 
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу

Re: Стоит ли связываться с покупкой машины из Китая

Новое сообщение bodrovgerman » 01 май 2025, 23:33

Искал надёжный вариант машины, но с нашими ценами — это какой-то цирк. Узнал, что сейчас выгодно брать из Китая. Вышел на https://chinaautotrd.ru — проконсультировали подробно, объяснили про пошлины, логистику, модели. Выбрал кроссовер, оформили всё под ключ. Через пару недель получил чистую, новую машину с ПТС. Всё официально и без подводных камней.
bodrovgerman
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group