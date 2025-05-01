Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?
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Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?
Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы? Я выбрал по отзывам — инструктор толковый, объясняет понятно и без нервов.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?
Сейчас каждая вторая мотошкола — это асфальт, конусы и философия «главное не упасть». Ищи тех, где учат, а не только к экзамену готовят.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?
С юности мечтал на двухколёсном рассекать, да руки не доходили. В этом году решился. Записался в мотошколу через https://projectmoto.ru — ребята толковые, мотоциклы не убитые, инструкторы с головой. За пару недель уверенно освоился, сдал на права с первого раза. Не школа, а кайф!
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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