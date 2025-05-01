Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?

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Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?

Новое сообщение Harlitood » 01 май 2025, 20:23

Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы? Я выбрал по отзывам — инструктор толковый, объясняет понятно и без нервов.


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Re: Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?

Новое сообщение JamesReus » 01 май 2025, 22:43

Сейчас каждая вторая мотошкола — это асфальт, конусы и философия «главное не упасть». Ищи тех, где учат, а не только к экзамену готовят.
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Re: Какая мотошкола в Москве реально учит, а не просто откатывает часы?

Новое сообщение Laiving » 02 май 2025, 00:53

С юности мечтал на двухколёсном рассекать, да руки не доходили. В этом году решился. Записался в мотошколу через https://projectmoto.ru — ребята толковые, мотоциклы не убитые, инструкторы с головой. За пару недель уверенно освоился, сдал на права с первого раза. Не школа, а кайф!
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