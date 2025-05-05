При аренде спецтехники на сутки в Москве часто ли требуют залог и какие документы нужны водителю?
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При аренде спецтехники на сутки в Москве часто ли требуют залог и какие документы нужны водителю?
При аренде спецтехники на сутки в Москве часто ли требуют залог и какие документы нужны водителю? Хотим взять мини-погрузчик для благоустройства двора.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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