При аренде спецтехники на сутки в Москве часто ли требуют залог и какие документы нужны водителю?

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При аренде спецтехники на сутки в Москве часто ли требуют залог и какие документы нужны водителю?

Новое сообщение Naidjel » 05 май 2025, 19:48

При аренде спецтехники на сутки в Москве часто ли требуют залог и какие документы нужны водителю? Хотим взять мини-погрузчик для благоустройства двора.


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Naidjel
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