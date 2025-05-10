Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП?
Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП? Используем на своей автомойке, важна эффективность и безопасность.
- Dima
- Фанат
-
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
-
Re: Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП?
Смотри, чтоб не купил ведро воды с пузырьками. Упаковка может быть яркая, а внутри — мыльная шутка. Лучше брать у тех, кто сам на этом работает.
- Laiving
- Фанат
-
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Laiving и гости: 11