Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП?

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Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП?

Новое сообщение Dima » 10 май 2025, 14:15

Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП? Используем на своей автомойке, важна эффективность и безопасность.


Dima
Фанат
 
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Re: Какая автохимия лучше всего отмывает битум с кузова без вреда для ЛКП?

Новое сообщение Laiving » 10 май 2025, 17:01

Смотри, чтоб не купил ведро воды с пузырьками. Упаковка может быть яркая, а внутри — мыльная шутка. Лучше брать у тех, кто сам на этом работает.
Laiving
Фанат
 
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