Сколько времени обычно ждут аварийного комиссара в Воронеже в вечерний час пик?
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Сколько времени обычно ждут аварийного комиссара в Воронеже в вечерний час пик?
Сколько времени обычно ждут аварийного комиссара в Воронеже в вечерний час пик? Хотелось бы понять, стоит ли вообще звонить или проще сразу ехать в офис страховой.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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