Сколько времени обычно ждут аварийного комиссара в Воронеже в вечерний час пик?

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Сколько времени обычно ждут аварийного комиссара в Воронеже в вечерний час пик?

Новое сообщение Kaslan » 11 май 2025, 14:24

Сколько времени обычно ждут аварийного комиссара в Воронеже в вечерний час пик? Хотелось бы понять, стоит ли вообще звонить или проще сразу ехать в офис страховой.


Kaslan
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Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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