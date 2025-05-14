Выкуп битых авто
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Выкуп битых авто
Дорогие форумчане, вы не знаете примерно, какая процедура продажи битого автомобиля через компанию по выкупу в Москве? Сколько времени занимает весь процесс от первого звонка до получения денежных средств? Мне вот например надо срочно продать авто...
- dmitrijaverin085
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Выкуп битых авто
Опыт есть и поделиться им с вами могу. Попал в неприятную историю - серьезная авария оставила мой автомобиль в таком состоянии, что восстановление стало экономически бессмысленным решением. Уже отчаялся найти выход, пока друг не посоветовал обратиться в выкуп битых авто. Вы знаете, я теперь понимаю, почему эта компания пользуется такой популярностью среди автовладельцев Москвы. Сотрудники приехали почти мгновенно, провели оценку автомобиля аккуратно и профессионально. Предложенная цена оказалась справедливой и устраивающей меня. Самое приятное - вся процедура заняла всего пару часов, и деньги были переведены мне в тот же день. Никакого ожидания, нервотрепки и беготни по инстанциям. Теперь точно знаю, куда идти, если вдруг снова понадобится помощь с продажей битого авто.
- serega2510
- Знаток
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- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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