dmitrijaverin085 » 14 май 2025, 15:30

Дорогие форумчане, вы не знаете примерно, какая процедура продажи битого автомобиля через компанию по выкупу в Москве? Сколько времени занимает весь процесс от первого звонка до получения денежных средств? Мне вот например надо срочно продать авто...