Решила купить автомобиль Chery

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Решила купить автомобиль Chery

Новое сообщение polinalaxt2 » 14 май 2025, 20:42

Решила купить автомобиль Chery, но где это сделать в Казани - пока что так и не нашла. Есть ли хороший дилерский центр? Интересуюсь вопросом не первый день, но пока что - без результата.


polinalaxt2
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Re: Решила купить автомобиль Chery

Новое сообщение sergey1812 » 14 май 2025, 21:11

Не знаю как там кто, но когда я интересовался, где лучше купить новый чери в Казани, мне посоветовали дилерский центр Диалог Авто. Они работают давно и репутация у них - отличная. На сайте можно посмотреть весь модельный ряд, а так же детальную информацию о каждом авто: фото, характеристики, стоимость, варианты оплаты. Так же на сайте можно задать вопросы специалистам или заказать дополнительные услуги. Думаю это как-раз то, что вы искали.
sergey1812
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Re: Решила купить автомобиль Chery

Новое сообщение tanya1982 » 14 май 2025, 21:29

Ранее не слышали про этот сайт, но будем знать, где можно по доступной цене купить авто Chery. Как-раз планировали в скором времени авто приобрести.
tanya1982
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