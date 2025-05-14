Решила купить автомобиль Chery
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Решила купить автомобиль Chery
Решила купить автомобиль Chery, но где это сделать в Казани - пока что так и не нашла. Есть ли хороший дилерский центр? Интересуюсь вопросом не первый день, но пока что - без результата.
- polinalaxt2
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:22
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Re: Решила купить автомобиль Chery
Не знаю как там кто, но когда я интересовался, где лучше купить новый чери в Казани, мне посоветовали дилерский центр Диалог Авто. Они работают давно и репутация у них - отличная. На сайте можно посмотреть весь модельный ряд, а так же детальную информацию о каждом авто: фото, характеристики, стоимость, варианты оплаты. Так же на сайте можно задать вопросы специалистам или заказать дополнительные услуги. Думаю это как-раз то, что вы искали.
- sergey1812
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:39
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Re: Решила купить автомобиль Chery
Ранее не слышали про этот сайт, но будем знать, где можно по доступной цене купить авто Chery. Как-раз планировали в скором времени авто приобрести.
- tanya1982
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 15:30
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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