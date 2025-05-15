Где купить локтевой смеситель для ванной?

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Где купить локтевой смеситель для ванной?

Новое сообщение Lerafina » 15 май 2025, 15:42

Где купить локтевой смеситель для ванной?


Lerafina
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Где купить локтевой смеситель для ванной?

Новое сообщение Amigos » 15 май 2025, 15:43

Искал локтевой смеситель для ванной — нашёл на сайте https://kit-shop.kz/catalog/smesiteli/smesiteli-dlya-rakoviny/loktevoy-smesitel-khirurgicheskiy/. Очень удобно, особенно если нужна гигиеничность или руки заняты. Заказ оформил легко, пришло всё быстро. Смеситель качественный, удобный в эксплуатации. Могу смело рекомендовать.
Amigos
Читатель
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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