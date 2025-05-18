Не могу найти хороший автосервис Ситроен

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Не могу найти хороший автосервис Ситроен

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 18 май 2025, 22:06

Кто знает и подскажет мне, есть ли в Москве хороший автосервис Ситроен? Не первый день ищу, но пока что не нашла подходящий. Как мне быть в этой ситуации? Заранее спасибо!


polinalaxtanova3
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
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Re: Не могу найти хороший автосервис Ситроен

Новое сообщение sergey1811 » 18 май 2025, 22:31

Не знаю как там кто, но когда я интересовался вопросом касательно того, есть ли хороший автосервис Ситроен https://citroen.auto-autoservice.ru/ в Москве, мне посоветовали заказать услуги здесь. Тут как вы уже заметили, работают опытные механики, которые знают и делают работу качественно. Помимо всего тут всегда можно проконсультироваться.
sergey1811
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
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