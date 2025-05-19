dmitrijaverin085 » 19 май 2025, 07:43

Ребята, добрый утро. Если у вас опыт есть, поделитесь им со мной пожалуйста. Как выбрать надёжного перевозчика для грузоперевозки в Серпухове? Мне надо организовать переезд в Москву и пока не знаю кто сможет помочь. Компаний вроде много есть разный, а кто грамотно работает - не понимаю.