polinalaxtanova3 » 24 май 2025, 20:13

Кто в курсе и подскажет мне, где лучше было бы купить в Санкт-Петербурге авто Geely? Где не смотрела - найти так и не смогла то, что мне нужно, а говорят эти авто отличные по функционалу, да и внешний вид - супер.