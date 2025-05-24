Хочу купить авто Geely
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Хочу купить авто Geely
Кто в курсе и подскажет мне, где лучше было бы купить в Санкт-Петербурге авто Geely? Где не смотрела - найти так и не смогла то, что мне нужно, а говорят эти авто отличные по функционалу, да и внешний вид - супер.
- polinalaxtanova3
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
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Re: Хочу купить авто Geely
Так и есть, я тоже недавно искал, где можно купить в Санкт-Петербурге авто Geely https://www.geely-major-sever.ru/, пока не узнал про автосалон Major. Тут представлен весь модельный ряд, а к каждому авто есть детальная информация - фото, описание, стоимость. По любым вопросам тут можно обратится к их специалистам за помощью.
- sergey1811
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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