Хочу купить авто Geely

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Хочу купить авто Geely

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 24 май 2025, 20:13

Кто в курсе и подскажет мне, где лучше было бы купить в Санкт-Петербурге авто Geely? Где не смотрела - найти так и не смогла то, что мне нужно, а говорят эти авто отличные по функционалу, да и внешний вид - супер.


polinalaxtanova3
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Re: Хочу купить авто Geely

Новое сообщение sergey1811 » 24 май 2025, 21:02

Так и есть, я тоже недавно искал, где можно купить в Санкт-Петербурге авто Geely https://www.geely-major-sever.ru/, пока не узнал про автосалон Major. Тут представлен весь модельный ряд, а к каждому авто есть детальная информация - фото, описание, стоимость. По любым вопросам тут можно обратится к их специалистам за помощью.
sergey1811
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Сообщения: 7
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