dmitrijaverin085 » 26 май 2025, 09:20

Здравствуйте, где можно взять машину на прокат, у какой компании в Новокузнецке? Какие требования есть к клиентам при оформлении проката автомобиля? Существуют ли возрастные ограничения, необходимость наличия водительского стажа и других документов?