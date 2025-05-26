mamontenok » 26 май 2025, 11:42

Якщо ви мрієте про сучасну автомайстерню або прагнете вдосконалити вже діюче СТО, варто приділити особливу увагу технічному оснащенню. Від правильного вибору обладнання залежить швидкість і якість діагностики, обслуговування та ремонту автомобілів. У каталозі інтернет-магазину «Фенікс-Маркет» зібрано все необхідне — від шиномонтажних верстатів і компресорів до підйомників, діагностичних стендів і пускозарядних пристроїв.

Тут можна знайти як базові модулі для старту бізнесу, так і вузькопрофільне обладнання під конкретні послуги: роботу з електронікою, кузовний ремонт чи універсальний сервіс. Підіймачі та домкрати полегшать зняття важких деталей, а стенди для розвал-сходження і балансувальні станки допоможуть забезпечити безпеку та комфорт на дорозі. Плануйте розширення клієнтської бази, підвищуйте лояльність автовласників та зменшуйте час простою обладнання, обравши техніку від провідних світових виробників. Дізнайтеся більше та замовляйте на сайті Fenix-market.com — ваш надійний партнер у світі автосервісу.