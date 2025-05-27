Где на пару дней арендовать машину?

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Где на пару дней арендовать машину?

Новое сообщение Eazy » 27 май 2025, 11:32

Нужно на пару дней съездить по делам в Нижний Новгород, и задумалась об аренде машины на сутки. Подскажите стоит ли брать в крупных прокатных компаниях или лучше искать что-то через местные сервисы? Главное не переплатить и чтоб машина была в хорошем состоянии. Кто недавно брал, как с документами и страховкой там, много ли подводных камней? Интересует именно краткосрочная аренда, чтоб не заморачиваться с долгими договорами


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Eazy
 
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Зарегистрирован: 27 май 2025, 11:28
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