Eazy » 27 май 2025, 11:32

Нужно на пару дней съездить по делам в Нижний Новгород, и задумалась об аренде машины на сутки. Подскажите стоит ли брать в крупных прокатных компаниях или лучше искать что-то через местные сервисы? Главное не переплатить и чтоб машина была в хорошем состоянии. Кто недавно брал, как с документами и страховкой там, много ли подводных камней? Интересует именно краткосрочная аренда, чтоб не заморачиваться с долгими договорами