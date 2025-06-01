Где посмотреть машины из Китая?

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Где посмотреть машины из Китая?

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 01 июн 2025, 01:03

Где посмотреть машины из Китая? Не первый день ищу подходящий сервис, но пока что ничего так и не нашла. Что мне делать посоветуете в этой ситуации? Заранее спасибо!


polinalaxtanova3
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Re: Где посмотреть машины из Китая?

Новое сообщение sergey1811 » 01 июн 2025, 01:20

Я как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал, что машины из Китая https://tokito-auto.ru/china продают на сайте компании Токито по доступным ценам, а ассортимент их тут просто огромный. Так же к каждому авто есть детальная информация: фото, характеристики, стоимость, пробег. Если у вас есть вопросы - смело задавайте их специалистам, которые с радостью помогут вам в кратчайшее время. Кстати, тут так же можно посмотреть авто с Кореи, Японии или же спецтехнику, мотоциклы.
sergey1811
Читатель
 
Сообщения: 9
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