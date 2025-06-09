Хочу нормальные автомобильные клипсы заказать
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Хочу нормальные автомобильные клипсы заказать
После ремонта в машине пару обшивок отлетело — не держатся. Хочу нормальные автомобильные клипсы заказать, подскажете, где берут такие, чтоб не ломались сразу?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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