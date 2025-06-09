Хочу нормальные автомобильные клипсы заказать

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу нормальные автомобильные клипсы заказать

Новое сообщение Kaslan » 09 июн 2025, 20:29

После ремонта в машине пару обшивок отлетело — не держатся. Хочу нормальные автомобильные клипсы заказать, подскажете, где берут такие, чтоб не ломались сразу?


Kaslan
Фанат
 
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Kaslan и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group