dmitrijaverin085 » 11 июн 2025, 07:18

Доброе утро, если опыт у вас есть, подскажите мне пожалуйста. Какие виды грузоперевозок доступны в СПб? Ребят, как думаете куда обращаться стоит, может знаете хорошую компанию? Грузоперевозки мне нужны чтобы вещи и мебель перевезти в новую квартиру которая находится в Москве. Перевозка грузов СПб Москва нужна.