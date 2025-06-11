Перевозка грузов СПб Москва
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Перевозка грузов СПб Москва
Доброе утро, если опыт у вас есть, подскажите мне пожалуйста. Какие виды грузоперевозок доступны в СПб? Ребят, как думаете куда обращаться стоит, может знаете хорошую компанию? Грузоперевозки мне нужны чтобы вещи и мебель перевезти в новую квартиру которая находится в Москве. Перевозка грузов СПб Москва нужна.
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Перевозка грузов СПб Москва
У меня небольшой бизнес по производству сувениров ручной работы, и доставку заказов из Санкт-Петербурга в Москву осуществлял ранее разными компаниями. Однако теперь однозначно выбираю исключительно транспортную компанию СТР. За годы сотрудничества ни разу не возникало серьезных претензий. Сначала обращался осторожно, заказал небольшую партию продукции, чтобы проверить уровень сервиса и скорость доставки. Остался доволен настолько, что перевел всю свою деятельность на регулярные перевозки с ними. Во-первых, понравилось отношение персонала - операторы всегда внимательны и компетентны, отвечают четко и своевременно. Во-вторых, перевозка грузов СПб Москва аккуратная и автомобили чистые, видно, что техника поддерживается в отличном состоянии. Наконец, цены вполне доступные даже для начинающего предпринимателя вроде меня. К слову, недавно возникла необходимость срочной отправки партии сувенирной продукции перед новогодними праздниками, и ребята справились буквально за сутки, хотя изначально говорили двое-трое суток.
- serega2510
- Знаток
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- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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