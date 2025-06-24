реально ли экономить через топливную карту для юрлица и какую лучше взять?
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реально ли экономить через топливную карту для юрлица и какую лучше взять?
На транспорте много ездим, расходы выросли. Интересует, реально ли экономить через топливную карту для юрлица и какую лучше взять?
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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