реально ли экономить через топливную карту для юрлица и какую лучше взять?

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реально ли экономить через топливную карту для юрлица и какую лучше взять?

Новое сообщение stepanben » 24 июн 2025, 22:55

На транспорте много ездим, расходы выросли. Интересует, реально ли экономить через топливную карту для юрлица и какую лучше взять?


stepanben
Фанат
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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