На даче надоело буксовать — хочу взять квадрик.

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На даче надоело буксовать — хочу взять квадрик.

Новое сообщение ВиллиВОнка » 25 июн 2025, 17:43

На даче надоело буксовать — хочу взять квадрик. В Краснодаре есть салоны, где продают не только китайское и с нормальным сервисом?


ВиллиВОнка
Знаток
 
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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