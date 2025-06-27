dmitrijaverin085 » 27 июн 2025, 20:42

У меня опыта мало, за рулем недавно. Хочу купить новое авто и решил с вами посоветоваться. Какие комплектации Jaecoo представлены в автосалонах Казани, и чем они отличаются по цене и оснащению? Где можно мне купить автомобиль Jaecoo у официального дилера?