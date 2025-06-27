Jaecoo Казань

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Jaecoo Казань

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 27 июн 2025, 20:42

У меня опыта мало, за рулем недавно. Хочу купить новое авто и решил с вами посоветоваться. Какие комплектации Jaecoo представлены в автосалонах Казани, и чем они отличаются по цене и оснащению? Где можно мне купить автомобиль Jaecoo у официального дилера?


dmitrijaverin085
Фанат
 
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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