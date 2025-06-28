Хотим взять автобус по Карелии с водителем

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хотим взять автобус по Карелии с водителем

Новое сообщение Laiving » 28 июн 2025, 17:12

Собрались ехать на озёра компанией, машиной всем не уместиться. Какой способ самый надёжный, чтобы взять автобус по Карелии с водителем?


Laiving
Знаток
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group