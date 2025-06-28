Хотим взять автобус по Карелии с водителем
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Хотим взять автобус по Карелии с водителем
Собрались ехать на озёра компанией, машиной всем не уместиться. Какой способ самый надёжный, чтобы взять автобус по Карелии с водителем?
- Laiving
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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