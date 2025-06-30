Как выбрать БУ автомобиль, чтобы не попасть на проблемы?

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Как выбрать БУ автомобиль, чтобы не попасть на проблемы?

Новое сообщение Axilless » 30 июн 2025, 23:27

Как выбрать БУ автомобиль, чтобы не попасть на проблемы?

Хочу взять машину в пределах миллиона. Что важнее при выборе — ПТС, сервисная или пробег? Кто недавно брал — поделитесь опытом.



Axilless
Фанат
 
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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