Хочу взять машину в пределах миллиона. Что важнее при выборе — ПТС, сервисная или пробег? Кто недавно брал — поделитесь опытом.
Как выбрать БУ автомобиль, чтобы не попасть на проблемы?
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Как выбрать БУ автомобиль, чтобы не попасть на проблемы?
Как выбрать БУ автомобиль, чтобы не попасть на проблемы?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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