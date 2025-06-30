Axilless » 30 июн 2025, 23:27

Как выбрать БУ автомобиль, чтобы не попасть на проблемы?

Хочу взять машину в пределах миллиона. Что важнее при выборе — ПТС, сервисная или пробег? Кто недавно брал — поделитесь опытом.