Как организовать доставку автомобиля из Кореи в Москву

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Как организовать доставку автомобиля из Кореи в Москву

Новое сообщение Kanniga » 01 июл 2025, 19:04

Смотрю KIA и Hyundai из Кореи но не знаю с чего начать. Кто уже привозил авто расскажите как оформляли и сколько это вышло


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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