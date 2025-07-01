Как организовать доставку автомобиля из Кореи в Москву
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Как организовать доставку автомобиля из Кореи в Москву
Смотрю KIA и Hyundai из Кореи но не знаю с чего начать. Кто уже привозил авто расскажите как оформляли и сколько это вышло
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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