Замена лобового стекла — сколько времени это занимает реально

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Замена лобового стекла — сколько времени это занимает реально

Новое сообщение Kaslan » 03 июл 2025, 17:59

Поймал камень на трассе, пошла трещина. Кто менял стекло, скажите, делают это за день или оставляют машину?


Kaslan
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Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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