Замена лобового стекла — сколько времени это занимает реально
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Замена лобового стекла — сколько времени это занимает реально
Поймал камень на трассе, пошла трещина. Кто менял стекло, скажите, делают это за день или оставляют машину?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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