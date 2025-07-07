Нужны качественные диски для автомобиля

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Нужны качественные диски для автомобиля

Новое сообщение Karoline » 07 июл 2025, 21:14

Собираюсь менять штатные диски. Хочу взять что-то надёжное и не за все деньги мира. Поделитесь, какие фирмы смотрели?


Karoline
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Re: Нужны качественные диски для автомобиля

Новое сообщение Harlitood » 07 июл 2025, 22:43

На фото — конфетка, а по факту — китайский кривой круг. Без шиномонтажа сразу не поймёшь, где баланс, а где брак.
Harlitood
Фанат
 
Сообщения: 145
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