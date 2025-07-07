Нужны качественные диски для автомобиля
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Нужны качественные диски для автомобиля
Собираюсь менять штатные диски. Хочу взять что-то надёжное и не за все деньги мира. Поделитесь, какие фирмы смотрели?
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Нужны качественные диски для автомобиля
На фото — конфетка, а по факту — китайский кривой круг. Без шиномонтажа сразу не поймёшь, где баланс, а где брак.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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