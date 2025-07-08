Переоборудование микроавтобуса под кемпер — с чего начать

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Переоборудование микроавтобуса под кемпер — с чего начать

Новое сообщение Osvald » 08 июл 2025, 21:02

Есть идея превратить старый микроавтобус в автодом. Кто проходил через это — сколько это стоит и какие нюансы по документам?


Osvald
Знаток
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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