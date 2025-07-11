Какие уличные светильники для сада хорошо переносят зиму?

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Какие уличные светильники для сада хорошо переносят зиму?

Новое сообщение Kanniga » 11 июл 2025, 18:41

Какие уличные светильники для сада хорошо переносят зиму?

Ставим подсветку во дворе. В каком магазине взять такие, чтобы зимой не вырубались и не ржавели через сезон?



Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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