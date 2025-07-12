Kaslan » 12 июл 2025, 00:21

Ищу готовый дом в посёлке на Новой Риге — стоит ли рассматривать проекты под ключ?

Строиться не хочу, хочется купить и заехать. Какие посёлки у вас на слуху, чтобы были коммуникации?