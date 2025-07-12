Строиться не хочу, хочется купить и заехать. Какие посёлки у вас на слуху, чтобы были коммуникации?
Ищу готовый дом в посёлке на Новой Риге — стоит ли рассматривать проекты под ключ?
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Ищу готовый дом в посёлке на Новой Риге — стоит ли рассматривать проекты под ключ?
Ищу готовый дом в посёлке на Новой Риге — стоит ли рассматривать проекты под ключ?
- Kaslan
- Знаток
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- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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