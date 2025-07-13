Ищем для нужд аэродрома аэродромный топливозаправщик

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Ищем для нужд аэродрома аэродромный топливозаправщик

Новое сообщение Kumar » 13 июл 2025, 15:39

Кто может помочь найти аэродромный топливозаправщик?

Ищем для нужд аэродрома. Где вообще такие покупают и сколько они стоят?



Kumar
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Re: Ищем для нужд аэродрома аэродромный топливозаправщик

Новое сообщение Harlitood » 13 июл 2025, 17:48

Штука не для частника. Если без документов — вообще мрак. А с оформлением — только через узких поставщиков и сто́ит, как квартира.
Harlitood
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