Ищем для нужд аэродрома. Где вообще такие покупают и сколько они стоят?
Ищем для нужд аэродрома аэродромный топливозаправщик
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Ищем для нужд аэродрома аэродромный топливозаправщик
Кто может помочь найти аэродромный топливозаправщик?
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Ищем для нужд аэродрома аэродромный топливозаправщик
Штука не для частника. Если без документов — вообще мрак. А с оформлением — только через узких поставщиков и сто́ит, как квартира.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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