Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?

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Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?

Новое сообщение ВеликийОрел » 15 июл 2025, 21:46

Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?

Открываем мастерскую, хотим всё взять сразу. Где искать надёжного поставщика?



ВеликийОрел
 
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Re: Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?

Новое сообщение stepanben » 15 июл 2025, 23:01

Оптовики любят толкать «блестящие» наборы, которые рвутся с первого болта. Лучше брать поштучно, но нормальное железо.
stepanben
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Re: Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?

Новое сообщение Kaslan » 16 июл 2025, 01:10

Открыл автосервис, надо было всё — от головок до домкратов. Сначала поштучно покупал, потом понял, что это никуда не годится. Через https://donkluch.ru взял сразу оптом — и дешевле, и выбор больше. Всё пришло в срок, инструмент добротный, не китайский мусор. Работаем теперь с удовольствием.
Kaslan
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