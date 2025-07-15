Открываем мастерскую, хотим всё взять сразу. Где искать надёжного поставщика?
Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?
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Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?
Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?
- ВеликийОрел
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:27
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Re: Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?
Оптовики любят толкать «блестящие» наборы, которые рвутся с первого болта. Лучше брать поштучно, но нормальное железо.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Кто может помочь с поставкой инструмента для ремонта авто оптом?
Открыл автосервис, надо было всё — от головок до домкратов. Сначала поштучно покупал, потом понял, что это никуда не годится. Через https://donkluch.ru взял сразу оптом — и дешевле, и выбор больше. Всё пришло в срок, инструмент добротный, не китайский мусор. Работаем теперь с удовольствием.
- Kaslan
- Знаток
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- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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