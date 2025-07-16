Кто сможет нам помочь с международными перевозками?

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Кто сможет нам помочь с международными перевозками?

Новое сообщение dudkovew » 16 июл 2025, 18:45

Кто сможет нам помочь с международными перевозками? Плюс еще понадобится помощь с таможенным оформлением тоже.


dudkovew
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Re: Кто сможет нам помочь с международными перевозками?

Новое сообщение hailrevs » 17 июл 2025, 11:54

Сейчас не знаю даже, я лучше у знакомых поспрашиваю тогда, потом отпишусь тебе.
hailrevs
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Re: Кто сможет нам помочь с международными перевозками?

Новое сообщение sergdobrov » 17 июл 2025, 16:36

Я тебе могу логистическую компанию скинуть, они работают на международном уровне тоже https://iskema.com/ в прошлом году мы через них работали все, там контакты есть у них, можешь попробовать условия обсудить сначала.
sergdobrov
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