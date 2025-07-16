Кто сможет нам помочь с международными перевозками?
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Кто сможет нам помочь с международными перевозками?
Кто сможет нам помочь с международными перевозками? Плюс еще понадобится помощь с таможенным оформлением тоже.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Кто сможет нам помочь с международными перевозками?
Сейчас не знаю даже, я лучше у знакомых поспрашиваю тогда, потом отпишусь тебе.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: Кто сможет нам помочь с международными перевозками?
Я тебе могу логистическую компанию скинуть, они работают на международном уровне тоже https://iskema.com/ в прошлом году мы через них работали все, там контакты есть у них, можешь попробовать условия обсудить сначала.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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