в Казани знаете проверенных грузчиков?
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в Казани знаете проверенных грузчиков?
Переезжаем с одной квартиры на другую — коробки, техника, мебель. Кто в Казани знает проверенных грузчиков, чтобы без пропажи и быстро?
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Darinna
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Re: в Казани знаете проверенных грузчиков?
Если через сервис — будет дороже, но хоть какая-то гарантия. Если через объявления — может попасться "человек в тапках". Лучше искать с отзывами, желательно не частников, а через мелкие местные компании — у них бывает и упаковка, и тележки.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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