в Казани знаете проверенных грузчиков?

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в Казани знаете проверенных грузчиков?

Новое сообщение Darinna » 18 июл 2025, 23:03

Переезжаем с одной квартиры на другую — коробки, техника, мебель. Кто в Казани знает проверенных грузчиков, чтобы без пропажи и быстро?


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Darinna
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Re: в Казани знаете проверенных грузчиков?

Новое сообщение Karoline » 19 июл 2025, 00:44

Если через сервис — будет дороже, но хоть какая-то гарантия. Если через объявления — может попасться "человек в тапках". Лучше искать с отзывами, желательно не частников, а через мелкие местные компании — у них бывает и упаковка, и тележки.
Karoline
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