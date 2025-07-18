Karoline » 19 июл 2025, 00:44

Если через сервис — будет дороже, но хоть какая-то гарантия. Если через объявления — может попасться "человек в тапках". Лучше искать с отзывами, желательно не частников, а через мелкие местные компании — у них бывает и упаковка, и тележки.