ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
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ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Перевозка пассажиров осуществляется автомобилем Opel Зафира. Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов,Аэропорт Варна- Солнечный Берег-90 левов,Мебельный тур в Бургас - 50 левов,Аеропорт София-Солнечньий Берег-250 левов.Перевоз до всех городов Болгарии. Для всех живущих в" Съни дей 5" и "Съни дей 6"до пляжей Солнечного берега и обратно - за 20 лв.,Несебър-20 лв, магазин "Младост"в две сторонъ - за 20 лв ,в любое время. Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823. Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/
- vekarata
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Путешествие всегда должно доставлять удовольствие! Поэтому предлагаем Вам воспользоваться услугой „Трансфер”. Сюда входит не только поездка на ранее заказанном автомобиле из одного места в другое, но и возможность встречи и проводов на вокзале или в аэропорту, а также сопровождение по Вашим делам или магазинам, включая помощь общения на болгарском языке.
- vekarata
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов Аэропорт Варна- Солнечный Берег-100 левов Мебельный тур в Бургас - 70 левов Аеропорт София-Солнечньий Берег-280 левов Жд вокзал Русе-Солнечньий Берег -240 левов Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/ Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823 С уважение:Веселин
- vekarata
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Поздравляю всем.Христос воскресе.
- vekarata
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
С праздником вас! С Днем Победы!
- vekarata
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Я свободнъй.Жду Вас.
- vekarata
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Перевозка пассажиров осуществляется автомобилем Opel Зафира. Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов,Аэропорт Варна- Солнечный Берег-100 левов,Мебельный тур в Бургас - 70 левов,Аеропорт София-Солнечньий Берег-250 левов.Перевоз до всех городов Болгарии. Для всех живущих в" Съни дей 5" и "Съни дей 6"до пляжей Солнечного берега и обратно - за 15 лв.,Несебър-20 лв, магазин "Младост"в две сторонъ - за 16 лв ,в любое время. Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823. Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/
- vekarata
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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- vekarata
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов. Аэропорт Варна- Солнечный Берег-100 левов. Мебельный тур в Бургас - 70 левов Аеропорт София-Солнечньий Берег-270 левов. Ж/д вокзал Русе-Солнечньий Берег -160 левов. Ж/д вокзал Бургас-Солнечньий Берег-60 левов. Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/ Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823 С уважение:Веселин
- vekarata
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.
Принимем заявки!
- vekarata
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 апр 2013, 10:00
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Сообщений: 16 • Страница 1 из 2 • 1, 2
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