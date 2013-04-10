vekarata » 10 апр 2013, 10:26

Путешествие всегда должно доставлять удовольствие! Поэтому предлагаем Вам воспользоваться услугой „Трансфер”. Сюда входит не только поездка на ранее заказанном автомобиле из одного места в другое, но и возможность встречи и проводов на вокзале или в аэропорту, а также сопровождение по Вашим делам или магазинам, включая помощь общения на болгарском языке.