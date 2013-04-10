ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

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ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 10 апр 2013, 10:04

Перевозка пассажиров осуществляется автомобилем Opel Зафира. Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов,Аэропорт Варна- Солнечный Берег-90 левов,Мебельный тур в Бургас - 50 левов,Аеропорт София-Солнечньий Берег-250 левов.Перевоз до всех городов Болгарии. Для всех живущих в" Съни дей 5" и "Съни дей 6"до пляжей Солнечного берега и обратно - за 20 лв.,Несебър-20 лв, магазин "Младост"в две сторонъ - за 20 лв ,в любое время. Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823. Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/


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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 10 апр 2013, 10:26

Путешествие всегда должно доставлять удовольствие! Поэтому предлагаем Вам воспользоваться услугой „Трансфер”. Сюда входит не только поездка на ранее заказанном автомобиле из одного места в другое, но и возможность встречи и проводов на вокзале или в аэропорту, а также сопровождение по Вашим делам или магазинам, включая помощь общения на болгарском языке.
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 21 апр 2013, 10:07

Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов Аэропорт Варна- Солнечный Берег-100 левов Мебельный тур в Бургас - 70 левов Аеропорт София-Солнечньий Берег-280 левов Жд вокзал Русе-Солнечньий Берег -240 левов Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/ Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823 С уважение:Веселин
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 04 май 2013, 17:56

Поздравляю всем.Христос воскресе.
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 09 май 2013, 10:08

С праздником вас! С Днем Победы!
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 24 июл 2013, 20:44

Я свободнъй.Жду Вас.
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 03 авг 2013, 06:59

Перевозка пассажиров осуществляется автомобилем Opel Зафира. Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов,Аэропорт Варна- Солнечный Берег-100 левов,Мебельный тур в Бургас - 70 левов,Аеропорт София-Солнечньий Берег-250 левов.Перевоз до всех городов Болгарии. Для всех живущих в" Съни дей 5" и "Съни дей 6"до пляжей Солнечного берега и обратно - за 15 лв.,Несебър-20 лв, магазин "Младост"в две сторонъ - за 16 лв ,в любое время. Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823. Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/
vekarata
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 03 май 2014, 01:13

Актуально.
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 22 май 2014, 11:34

Аэропорт Бургас- Солнечный Берег-50 левов. Аэропорт Варна- Солнечный Берег-100 левов. Мебельный тур в Бургас - 70 левов Аеропорт София-Солнечньий Берег-270 левов. Ж/д вокзал Русе-Солнечньий Берег -160 левов. Ж/д вокзал Бургас-Солнечньий Берег-60 левов. Для уточнения цены по другому маршруту пишите в личку или на e-mail /vekarata@abv.bg/ Tел:+359 893 773 823 ,Tел:0893773823 С уважение:Веселин
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Re: ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТОВ ВАРНА,БУРГАС и др.

Новое сообщение vekarata » 30 май 2014, 12:06

Принимем заявки! :smile:
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