- Болгарии;
- Стран ЕС;
- Российской Федерации;
- Украины;
- Белорусии и других Стран СНГ.
Предлагаем следующие услуги:
- Международные переезды из/в любую точку ЕС и Стран СНГ;
- Междугородние переезды из/в любую точку Болгарии;
- Грузовое такси на территории г. Софии и Софийской Области;
- Експрессные грузоперевозки коммерческого груза;
Удобства:
- Доставка груза в рамках 10 часов на территории Болгарии;
- Доставка груза в рамках 48 часов на территории Европейского Союза;
- Наличие места для сопровождения груза;
- Работаем без быходных и праздников, в удобное для Вас время;
- Наличие действующего сертификата по страховке груза - CMR страховка;
Грузоперевозки оссуществляются транспортным средсвтом с тех. характеристиками:
Peugeot Boxer, 2008 г. в.
Размеры грузового отсека: Д: 4.07 х Ш: 1.87 х В: 1.93 м.
Объем: 15 куб. м. / 5 шт. европаллет;
Грузоподъемность: до 2.0 т.
Предлагаем высокое качество обслуживания на русском языке, по доступным ценам и в кратчайшие сроки.
Александр
Телефон: +359 878 628 833
Viber: +359 878 628 833
Skype: alexandr_velev