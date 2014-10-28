a.velev » 28 окт 2014, 19:26

Фирма предоставляет националные и международные услуги по грузоперевозкам автомобильным транспортом на территории:

- Болгарии;

- Стран ЕС;

- Российской Федерации;

- Украины;

- Белорусии и других Стран СНГ.

Предлагаем следующие услуги:

- Международные переезды из/в любую точку ЕС и Стран СНГ;

- Междугородние переезды из/в любую точку Болгарии;

- Грузовое такси на территории г. Софии и Софийской Области;

- Експрессные грузоперевозки коммерческого груза;

Удобства:

- Доставка груза в рамках 10 часов на территории Болгарии;

- Доставка груза в рамках 48 часов на территории Европейского Союза;

- Наличие места для сопровождения груза;

- Работаем без быходных и праздников, в удобное для Вас время;

- Наличие действующего сертификата по страховке груза - CMR страховка;

Грузоперевозки оссуществляются транспортным средсвтом с тех. характеристиками:

Peugeot Boxer, 2008 г. в.

Размеры грузового отсека: Д: 4.07 х Ш: 1.87 х В: 1.93 м.

Объем: 15 куб. м. / 5 шт. европаллет;

Грузоподъемность: до 2.0 т.

Предлагаем высокое качество обслуживания на русском языке, по доступным ценам и в кратчайшие сроки.

Александр

Телефон: +359 878 628 833

Viber: +359 878 628 833

Skype: alexandr_velev