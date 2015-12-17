Инцидент был запечатлен камерой наружного наблюдения, установленной неподалеку. На первых кадрах молодая женщина выходит из магазина, находящегося возле оживленной дороги, и начинает двигаться вдоль нее.
Ситуация стремительно меняется в течение буквально нескольких секунд - от выехавшей на автостраду фуры по непонятным причинам отрывается колесо и несется в сторону девушки. Однако та в последний момент оборачивается, замечает опасность и успевает отбежать в сторону.
Как пишет сайт "За рулем", инцидент произошел перекрестке объездной дороги трассы М7 у поселка Игра в республике Удмуртия.
В комментариях на YouTube зрители обсуждают везучесть героини ролика и шутят, испытывая явное облегчение от того, что происшествие не закончилось трагедией. "Ей нужно было быстро бежать в казино явно в этот день везет!" - уверен один. "Отстрел первой ступени прошел в штатном режиме", - добавляет второй.