strana » 17 дек 2015, 23:44

Почти полмиллиона просмотров за несколько дней собрало на сайте YouTube, героиней которого стала девушка, чудом выжившая благодаря своей бдительности и интуиции. Не исключено, что именно эти качества помогли россиянке увидеть несущееся на нее сзади гигантское колесо грузовика.

Инцидент был запечатлен камерой наружного наблюдения, установленной неподалеку. На первых кадрах молодая женщина выходит из магазина, находящегося возле оживленной дороги, и начинает двигаться вдоль нее.

Ситуация стремительно меняется в течение буквально нескольких секунд - от выехавшей на автостраду фуры по непонятным причинам отрывается колесо и несется в сторону девушки. Однако та в последний момент оборачивается, замечает опасность и успевает отбежать в сторону.

Как пишет сайт "За рулем", инцидент произошел перекрестке объездной дороги трассы М7 у поселка Игра в республике Удмуртия.

В комментариях на YouTube зрители обсуждают везучесть героини ролика и шутят, испытывая явное облегчение от того, что происшествие не закончилось трагедией. "Ей нужно было быстро бежать в казино явно в этот день везет!" - уверен один. "Отстрел первой ступени прошел в штатном режиме", - добавляет второй.