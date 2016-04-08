PRORentACar » 25 апр 2016, 14:55

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1. Планируйте свою поездку

Планируйте свою поездку заранее и старайтесь избегать «часа пик», если возможно, давая себе немного больше времени, чтобы избежать заторов на дороге в период отпусков. Прослушайте прогноз погоды перед поездкой и во время вашего путешествия. Имейте в виду, что Вы можете столкнуться по пути с дорожными работами, задержками и объездами. Заранее проверяйте условия на дороге, по которой планируете проехать, включая возможное закрытие участков дорог.

2. Подготовьте Ваш автомобиль

Перед поездкой проверьте, готов ли Ваш автомобиль напрокат к дороге. По крайней мере ежедневно проверяйте следующее:

- Состояние протектора шин и давление в шинах.

- Уровень масла, воды и тормозной жидкости.

- Работу фар, стоп-сигналов, индикаторов света.

- Наличие в авто спасательного оборудования, такого как знак аварийной остановки (треугольник), фонарь, светоотражающий жилет, аптечка первой помощи, солнечные очки и карта дорог, а также достаточное количество бутилированной питьевой воды.

Загружая свой багаж, не превышайте полезную грузоподъемность машины. Прежде чем отправиться в путь, также проверьте, что Вы можете ясно видеть через любое из окон автомобиля.

3. Проверьте наличие охлаждающей жидкости и состояние системы охлаждения

Поскольку Ваш автомобиль может быстро перегреться на летней жаре, Вы должны быть уверены, что охлаждающая жидкость имеется в достаточном количестве. Также проверьте состояние вентилятора. Когда становится жарко и машина напрокат стоит на месте некоторое время, вентилятор должен включиться автоматически. Регулярная проверка системы охлаждения играет важную роль в предоствращении перегрева и значительного ущерба автомобилю.

4. Борьба с яркостью и жарой

Держите под рукой солнечные очки и солнцезащитный экран под лобовое стекло, чтобы уменьшить нагрев салона машины. Никогда не оставляйте детей или домашних животных без присмотра в автомобиле. Чтобы не было обезвоживания в жаркую погоду, всегда возите с собой достаточное количество воды. Убедитесь, что на ветровом стекле авто напрокат нет грязи, которая может отразить солнечные лучи и стать причиной ослепляющего блеска.

5. Позаботьтесь о безопасности пассажиров

Убедитесь, что все, кто находится в авто напрокат, как следует пристегнуты. Проверяйте это каждый раз, перед тем как отправиться в путь. Это единственный самый эффективный способ обезопасить себя и пассажиров на дороге.

Если Вы едете в машине с маленькими детьми, делайте частые остановки. Возьмите с собой много игрушек и книжек, чтобы детям было чем заняться. Помогут в поездке и специальные игры и песни. Дети младше 12 лет должны ездить на заднем сиденьи машины напрокат — это самое безопасное место. А регулярные остановки по пути дадут всем возможность физически отдохнуть, подвигаться и облегчат путешествие.

6. Уступайте дорогу

В теплое время года на дороге можно столкнуться с большим количеством ведосипедистов, мотоциклистов и уязвимых участников дорожного движения, а также с увеличенным объемом строительства на дорогах и магистралях. Чтобы избежать столкновений, следуйте советам:

- Всегда наблюдайте, нет ли на дороге уязвимых пешеходов или велосипедистов даже если кажется, что у них нет права прохода или проезда.

- Не разделяйте дорогу с мотоциклами, т. к. они тоже могут использовать всю полосу движения.

- Увеличьте вашу дистанцию до 4 секунд или более, когда едете за мотоциклом.

- Постоянно просматривайте, нет ли мотоциклистов и велосипедистов впереди, позади машины или не объезжают ли они вас.

- При проезде в зоне ремонта дороги будьте особенно осторожны, следуйте дорожным знакам и следите, нет ли поблизости пешеходов или рабочих.

7. Водите машину с умом

Водите машину на безопасной скорости. Чем быстрее едет автомобиль, тем меньше у водителя времени на реагирование в случае опасности, а у других участников движения меньше времени отреагировать на автомобиль. Движущемуся быстро авто требуется большее время и расстояние, чтобы остановиться. Оставьте больше расстояния между вашим автомобилем и транспортом впереди вас. Следуйте «правилу трех секунд», чтобы спланировать маневр, который поможет избежать потенциальной опасности, дайте себе больше времени, если у вас тяжелый транспорт, а вокруг плохие погодные условия. Будьте готовы к небезопасным действиям других автомобилистов или плохим условиям для вождения.

Следуйте всем дорожным знакам и сигналам, учитывая знаки ограничения скорости, светофоры, знаки остановки и железнодорожные переезды.

Если у вас с собой мобильный телефон, избегайте разговаривать по нему или отправлять сообщения, сделайте первостепенной задачей вождение. Не программируйте GPS — навигацию во время вождения. Остановитесь для этого в безопасном месте или дайте это сделать другому пассажиру.

Никогда не употребляйте алкоголь во время поездки и перед тем, как сесть за руль.

Будьте особенно осторожны рано утром или вечером в сумерки и ночью, когда на дороге могут оказаться животные или сельскохозяйственный транспорт.

Если вы за рулем минивэна:

- Разворачивайтесь осторожно.

- Снизьте скорость, если проезжаете по населенному пункту.

- Снизьте скорость, если рядом на дороге велосипедисты.

Если вы за рулем автомобиля:

- Стремитесь не попасть в чью-либо слепую зону.

- Будьте видимы: не давайте крупным транспортным средствам скрыть вас.

- Используйте дневные ходовые огни.

8. Будьте бдительны

Перед тем как отправляться в путешествие в машине напрокат, как следует выспитесь. Если вы устали, уделите время отдыху. Перерывы от вождения каждые 2 часа помогут вам быть бдительными, поскольку отдых способствует хорошей циркуляции крови, делает путешествие более приятным для вас и пассажиров, а также дает возможность автомобилю остыть.

9. Попросите других пассажиров сменить вас за рулем, чтобы предотвратить усталость

Отдохните: вождение в сонливом состоянии может стать фатальным. Спланируйте ваше путешествие так, чтобы в нем было место частым перерывам. Уделите время, чтобы остановить машину на обочине и растянуть ваши ноги и освежить голову. Останавливайтесь, чтобы перекусить или попить. Не ешьте и не пейте во время вождения! Не попадитесь в ловушку и не водите в агрессивном состоянии — это

смертельно опасно.

10. Летние грозы — и просто летние ливни — требуют повышенного внимания со стороны водителя. Дорога становится очень скользкой в первые несколько минут ливня, потому что дождь смешивает машинное масло и грязь на дороге. Требуется 30 минут для того, чтобы сильный дождь смыл грязь и масло с дороги.

11. Никогда не оставляйте ребенка в машине — ни на одну минуту

Никогда не оставляйте детей без присмотра в автомобиле, даже если окно приоткрыто. При температуре воздуха в 36 градусов салон автомобиля нагревается до 67 градусов всего лишь за 15 минут!

Если вы заметили ребенка, оставленного в машине, позвоните по телефону 112. Специалисты скорой помощи смогут определить, если

ребенок попал в беду.

Перед поездкой положите свой мобильный телефон, кошелек или другой важный предмет, который понадобится вам при следующей остановке, на пол перед ребенком, сидящим на заднем сиденьи машины. Это заставит вас увидеть ребенка, когда вы откроете заднюю дверь, чтобы взять ваши вещи.

Всегда закрывайте автомобиль и убедитесь в том, что у детей нет доступа к ключам или дистанционным устройствам.

Если ребенок пропал, проверьте в первую очередь вашу машину и любой другой транспорт поблизости от вашего дома или отеля, включая багажники.

Дайте своим детям понять, что транспорт, включая ваш автомобиль — не место для игры.

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Соблюдайте правила безопасности и насладитесь вашим летним путешествием в машине напрокат!