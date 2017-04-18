Как думаете какая адекватная цена за сутки/месяц за автомобиль типа Логана и VW Polo на автомате?
Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.
Собираемся в мае арендовать автомобиль. Смотрел различные сайты и группы в фейсбуке - цены очень отличаются даже за одинаковые по классу машины.
-
Egorius
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
-
Re: Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.
Ну в общем, раз никто не откликнулся напишу отзыв о фирме Easy Rent Bulgaria. Если вкратце - то компания не понравилась. Такое ощущение, что тебя постоянно пытаются обмануть. Сначала нам выдали не ту машину (причем документы мы оформили и деньги отдали до этого), да ехать нужно было скорее. Машина оказалась не очень исправной - дергалась при переключении, потом вообще стала глохнуть. В итоге поменяли её, очень долго искали офис, так как оператор по телефону ничего толком объяснить не мог. Вторую машину выдали тоже технически неисправной и пришлось ехать её чинить. Отношение достаточно хамское, многие пишут, что данная компания не возвращает в конце аренды залоги.
-
Egorius
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
-
Re: Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.
Сейчас наверное аренда уже подороже стоит
- Smidt
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12