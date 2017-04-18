Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.

Новое сообщение Egorius » 18 апр 2017, 20:10

Собираемся в мае арендовать автомобиль. Смотрел различные сайты и группы в фейсбуке - цены очень отличаются даже за одинаковые по классу машины.

Как думаете какая адекватная цена за сутки/месяц за автомобиль типа Логана и VW Polo на автомате?



Аватара пользователя
Egorius
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
Вернуться к началу

Re: Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.

Новое сообщение Egorius » 11 июн 2017, 23:14

Ну в общем, раз никто не откликнулся напишу отзыв о фирме Easy Rent Bulgaria. Если вкратце - то компания не понравилась. Такое ощущение, что тебя постоянно пытаются обмануть. Сначала нам выдали не ту машину (причем документы мы оформили и деньги отдали до этого), да ехать нужно было скорее. Машина оказалась не очень исправной - дергалась при переключении, потом вообще стала глохнуть. В итоге поменяли её, очень долго искали офис, так как оператор по телефону ничего толком объяснить не мог. Вторую машину выдали тоже технически неисправной и пришлось ехать её чинить. Отношение достаточно хамское, многие пишут, что данная компания не возвращает в конце аренды залоги.
Аватара пользователя
Egorius
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
Вернуться к началу

Re: Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.

Новое сообщение Smidt » 11 авг 2019, 18:17

Сейчас наверное аренда уже подороже стоит
Smidt
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group