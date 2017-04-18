Egorius » 18 апр 2017, 20:10

Собираемся в мае арендовать автомобиль. Смотрел различные сайты и группы в фейсбуке - цены очень отличаются даже за одинаковые по классу машины.

Как думаете какая адекватная цена за сутки/месяц за автомобиль типа Логана и VW Polo на автомате?