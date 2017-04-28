Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 28 апр 2017, 18:04

Транспортная компания RollBo Transport GmbH имеет честь предложить Вам транспортировку и растаможку грузов(экспорт-импорт)

- сборные (также авиатранспортом)

- стандартные

- тяжелые

- сверхтяжёлые

и негабаритные грузы из Европы во все страны СНГ.

Имеем честь предложить НИЗКИЕ цены, складывающиеся ввиду того, что:

-Собственный внушительный парк техники

-Собственный склад (9000м3) в порту Гамбурга

-Быстрая надёжная таможенная очистка везде по СНГ.

Исходя из этого:

(!) Бесплатная юридическая поддержка при заключении Вами договоров с европейскими партнёрами

(!) Бесплатное консультирование по вопросам перевозок, документального сопровождения Ваших грузов, вопросам сертификации, таможенному оформлению, страхованию грузов

(!) Полное документальное сопровождение

(!) Полный сервис из одних рук

гарантируем Вам не только быструю организацию транспортировки, но и выгодные тарифы.

Попробуйте запросить ставку у нас и Вы убедитесь, что мы очень выгодный и надёжный партнёр.

Лучше самой лестной рекламы убедит список наших клиентов,таких как Man Diesel, OTTO, IKEA, Bon Prix, DHL, Hermes Logistik Gruppe. Будем рады представить Вам их рекомендации нашему сервису

Мы всегда открыты для диалога и продвижения дальнейшего долгосрочного сотрудничества.

С 1979 года на рынке! Доверяйте профессионалам

в надежде на сотрудничество

Николай

Tel. +494021008122

+494021008107

Skype mayer.nikolay

Mail: nikolay.mayer@rollbo.de

http://www.rollbo.de



Вложения
A0vizitka123.jpg
Последний раз редактировалось rollbo 23 июн 2019, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 06 май 2017, 20:26

Переезды на ПМЖ из Европы в СНГ, из СНГ в Европу!
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 08 май 2017, 15:26

Предлагаем услуги таможенного брокера в Германии и остальных странах Европы!
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 01 июл 2017, 11:18

Доставка и растаможка грузов из Европы в Россию, СНГ
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 04 июл 2017, 15:11

Доставка запчастей из Европы в Россию на любую технику
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 17 июл 2017, 19:10

Бесплатная юридическая поддержка при заключении Вами договоров с европейскими партнёрами
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 19 авг 2017, 12:26

Выгодные тарифы
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 27 авг 2017, 12:38

С 1979 года на рынке! Доверяйте профессионалам
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 09 сен 2017, 15:44

Транспортная компания RollBo Transport GmbH имеет честь предложить Вам транспортировку и растаможку грузов(экспорт-импорт)

- сборные (также авиатранспортом)

- стандартные

- тяжелые

- контейнерные

- сверхтяжёлые

и негабаритные грузы из Европы во все страны СНГ.

rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Грузоперевозки из Европы недорого. Растаможка грузов.

Новое сообщение rollbo » 29 сен 2017, 14:02

Полное документальное сопровождение
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу
След.
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group