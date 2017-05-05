Как экономно добраться в Краков?
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Как экономно добраться в Краков?
Подскажите, как экономней всего добраться в Краков?
- Юлия0211
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
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Re: Как экономно добраться в Краков?
Город Краков мне понравился. Да и люди здесь доброжелательные - всегда помогут! Ну а если не хочется изучать город самостоятельно, всегда можно посетить экскурсию с гидом - он вам всё расскажет, покажет и посоветует:) В Краков выгодней всего добираться автобусом.
- НиКуся
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 май 2017, 22:39
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Re: Как экономно добраться в Краков?
Краков это Польша, откуда ехать планируется?
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Iglov
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 22:22
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Re: Как экономно добраться в Краков?
буду знать.
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Ivan32
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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