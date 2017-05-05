Как экономно добраться в Краков?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как экономно добраться в Краков?

Новое сообщение Юлия0211 » 05 май 2017, 22:35

Подскажите, как экономней всего добраться в Краков?


Юлия0211
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
Вернуться к началу

Re: Как экономно добраться в Краков?

Новое сообщение НиКуся » 07 май 2017, 22:42

Город Краков мне понравился. Да и люди здесь доброжелательные - всегда помогут! Ну а если не хочется изучать город самостоятельно, всегда можно посетить экскурсию с гидом - он вам всё расскажет, покажет и посоветует:) В Краков выгодней всего добираться автобусом.

Изображение

НиКуся
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 май 2017, 22:39
Вернуться к началу

Re: Как экономно добраться в Краков?

Новое сообщение Iglov » 31 мар 2018, 22:24

Краков это Польша, откуда ехать планируется?
Аватара пользователя
Iglov
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 22:22
Вернуться к началу

Re: Как экономно добраться в Краков?

Новое сообщение Ivan32 » 02 дек 2020, 08:18

буду знать.
Аватара пользователя
Ivan32
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group