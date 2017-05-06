Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 06 май 2017, 20:27

Предлагаем контейнерные перевозки из Европы - в Казахстан, Россию, Беларусь.

Перевозка вещей и автомобилей из Германии в Россию, Казахстан. Переезд из Германии, в Россию, Казахстан на ПМЖ, контейнер. Перевозка личных вещей при переезде за границу. Доставка Из Германии, контейнеров, личных вещей. Перевозка Личных Вещей, переезд, на ПМЖ, в Россию, Казахстан. Вещи Из Германии, контейнером, в Россию, Казахстан, на ПМЖ, автомобиль контейнером. Помощь в переездах из Европы.

Услуги по переезду из Германии (других стран Европы) в Россию и другие страны СНГ, включая таможенные формальности и сопровождающие документы. Автотранспортом или контейнером по ж/д. Услуги грузчиков.

Николай Майер

RollBo Transport GmbH

Phone: +49 40 21008 122

Mobil: +49 163 404 1339 Viber/Whatsapp

Mail: nikolay.mayer@rollbo.de

Skype: mayer.nikolay

Web: www.rollbo.de



rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 01 июл 2017, 11:22

Грузоперевозки из Европы в Россию, СНГ
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 04 июл 2017, 15:13

помогу с таможенными формальностями и сопровождающими документами
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 17 июл 2017, 19:11

организация деловых поездок, сопровождение
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 19 авг 2017, 12:27

Перевозка вещей и автомобилей из Германии в Россию
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 09 сен 2017, 15:44

Услуги по переезду из Германии (других стран Европы) в Россию
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 11 окт 2017, 15:15

Перевозка Личных Вещей
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 28 ноя 2017, 13:53

оказываем полный комплекс услуг по транспортировке, обработке и складированию грузов
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 15 янв 2018, 00:58

Перевозки всех видов грузов
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу

Re: Переезды на ПМЖ из Германии и других стран Европы - в Россию, Беларусь, Казахстан

Новое сообщение rollbo » 22 фев 2018, 22:21

Транспортная компания Rollbo Transport GmbH предлагает свои услуги по переезду из Германии (других стран Европы) в Россию и другие страны СНГ или обратно, включая таможенные формальности и сопровождающие документы. Автотранспортом или контейнером по ж/д. Услуги грузчиков.
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
Вернуться к началу
След.
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Prokl, Yandex [Bot] и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group