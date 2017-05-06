rollbo » 06 май 2017, 20:27

Предлагаем контейнерные перевозки из Европы - в Казахстан, Россию, Беларусь.

Перевозка вещей и автомобилей из Германии в Россию, Казахстан. Переезд из Германии, в Россию, Казахстан на ПМЖ, контейнер. Перевозка личных вещей при переезде за границу. Доставка Из Германии, контейнеров, личных вещей. Перевозка Личных Вещей, переезд, на ПМЖ, в Россию, Казахстан. Вещи Из Германии, контейнером, в Россию, Казахстан, на ПМЖ, автомобиль контейнером. Помощь в переездах из Европы.

Услуги по переезду из Германии (других стран Европы) в Россию и другие страны СНГ, включая таможенные формальности и сопровождающие документы. Автотранспортом или контейнером по ж/д. Услуги грузчиков.

Николай Майер

RollBo Transport GmbH

Phone: +49 40 21008 122

Mobil: +49 163 404 1339 Viber/Whatsapp

Mail: nikolay.mayer@rollbo.de

Skype: mayer.nikolay

Web: www.rollbo.de