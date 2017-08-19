Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

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Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 19 авг 2017, 12:27

Доставка и растаможка грузов: личные вещи, автозапчасти, переезды, крупногабаритные посылки, оборудование.

-Европа-->Россия, СНГ доставка под ключ от 2$/kg, обратно из России в Европу от 1,5$

-конвертация рублей в евро, для тех кто не ведет ВЭД

-опция срочной доставки (3 дня до Москвы/Питера)

-дальнейшая доставка после растаможки в регионы России и Казахстан

-доставка целых и сборных грузов из СНГ в Европу под ключ с растаможкой

-переговоры с европейскими поставщиками от Вашего имени

-имеем склад/таможенный склад 9000м2 в порту Гамбурга

-с 1979 года на рынке

-все перевозимые грузы застрахованы

Николай

Tel. +494021008122

+494021008107

Skype mayer.nikolay

Mail: nikolay.mayer@rollbo.de

http://www.rollbo.de



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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 27 авг 2017, 12:37

Бесплатная юридическая поддержка при заключении Вами договоров с европейскими партнёрами
rollbo
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Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 29 сен 2017, 14:00

Предлагаю услуги таможенного брокера в Европе
rollbo
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Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 04 ноя 2017, 10:54

опция срочной доставки (3 дня до Москвы/Питера)
rollbo
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Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 29 дек 2017, 23:08

Перевозки всех видов грузов
rollbo
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Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 28 янв 2018, 19:22

Мы много лет работаем как с компаниями-производителями, так и с дистрибьюторами и торговыми объектами по всей Европе!
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 03 мар 2018, 23:28

Мы всегда гарантируем самый высокий уровень качества и сервис
rollbo
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 19 апр 2018, 17:09

Предлагаю доставку грузов из Европы в Россию, СНГ. Переезды на ПМЖ
rollbo
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Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 29 май 2018, 10:28

+491634041339 Whatsapp/Viber
rollbo
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Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 11 авг 2018, 00:12

Скидки постоянным клиентам!
rollbo
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Сообщения: 66
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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