-Европа-->Россия, СНГ доставка под ключ от 2$/kg, обратно из России в Европу от 1,5$
-конвертация рублей в евро, для тех кто не ведет ВЭД
-опция срочной доставки (3 дня до Москвы/Питера)
-дальнейшая доставка после растаможки в регионы России и Казахстан
-доставка целых и сборных грузов из СНГ в Европу под ключ с растаможкой
-переговоры с европейскими поставщиками от Вашего имени
-имеем склад/таможенный склад 9000м2 в порту Гамбурга
-с 1979 года на рынке
-все перевозимые грузы застрахованы
Николай
Tel. +494021008122 +494021008107 Skype mayer.nikolay Mail: nikolay.mayer@rollbo.de
+494021008107
Skype mayer.nikolay
Mail: nikolay.mayer@rollbo.de