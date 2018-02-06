Резервуары для хранения дизельного топлива

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Резервуары для хранения дизельного топлива

Новое сообщение Лолита » 06 фев 2018, 07:46

Нужен вместительный резервуар для хранения диз топлива.

Итак, хочется уточнить информацию о том где можно купить такой резервуар?



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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива

Новое сообщение Джульета » 06 фев 2018, 07:48

Лолита писал(а):Нужен вместительный резервуар для хранения диз топлива.

Итак, хочется уточнить информацию о том где можно купить такой резервуар?

Поищите в специализированных фирмах которые занимаются конкретно продажей подобного товара.

Собственно говоря смотрю что предложении в интернете достаточно много, и с каждым из ним думаю что вам стоит ознакомится, в особенности оцените вот это https://uralneftemash.com/ предложение...вроде как многие его рекомендуют и им довольны.

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Джульета
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива

Новое сообщение ymka » 14 май 2019, 20:19

Прекрасный сервис, мне все очень нравится
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива

Новое сообщение vivary » 14 май 2019, 20:21

Добрый день, если вам нужны хорошие и качественные резервуары, то вам стоит обратить внимание на сервис https://xn--j1ahfffa1f.xn--p1ai ,мне нравится такой вариант на самом деле.

Рекомендую вам его.

vivary
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива

Новое сообщение Vanya_vanya » 15 май 2019, 15:27

Не встречал ничего подобного
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива

Новое сообщение Weelka » 26 май 2021, 16:08

Мы используем горизонтальные резервуары для нефтепродуктов из-за их низкой цены, ведь они стоят всего около трех тысяч гривен за объём в тонну
Weelka
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