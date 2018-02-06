Итак, хочется уточнить информацию о том где можно купить такой резервуар?
Резервуары для хранения дизельного топлива
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Резервуары для хранения дизельного топлива
Нужен вместительный резервуар для хранения диз топлива.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива
Лолита писал(а):Нужен вместительный резервуар для хранения диз топлива.
Итак, хочется уточнить информацию о том где можно купить такой резервуар?
Поищите в специализированных фирмах которые занимаются конкретно продажей подобного товара.
Собственно говоря смотрю что предложении в интернете достаточно много, и с каждым из ним думаю что вам стоит ознакомится, в особенности оцените вот это https://uralneftemash.com/ предложение...вроде как многие его рекомендуют и им довольны.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива
Прекрасный сервис, мне все очень нравится
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива
Добрый день, если вам нужны хорошие и качественные резервуары, то вам стоит обратить внимание на сервис https://xn--j1ahfffa1f.xn--p1ai ,мне нравится такой вариант на самом деле.
Рекомендую вам его.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива
Не встречал ничего подобного
- Vanya_vanya
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Резервуары для хранения дизельного топлива
Мы используем горизонтальные резервуары для нефтепродуктов из-за их низкой цены, ведь они стоят всего около трех тысяч гривен за объём в тонну
- Weelka
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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