JardY » 05 фев 2019, 08:39

Для начала рекомендую ознакомится с предложениями на бизнес перелеты. Однозначно говоря вариантов и предложении много, так что с составлением списка первичных вариантов для выбора проблем думаю не возникнет.

В любом случае думаю что вас предложение от этой https://bysky.aero/ фирмы вполне заинтересует, оцените его.